edición general
7 meneos
26 clics
Bases medidas para el cálculo del “andar” de los buques

Bases medidas para el cálculo del “andar” de los buques

En el pasado la velocidad de un buque se calculaba mediante correderas inexactas. En las primeras se arrojaba una tablilla o barquilla, lastrada con un plomo y con una amarra provista de nudos separados a la misma distancia conocida, con lo que según los nudos que corrían en el agua, se calculaba la velocidad. Hacía falta un sistema más exacto y así nació la prueba sobre una “milla medida” para conocimiento de la velocidad exacta del buque (de su “andar, como se decía antaño), respecto al fondo a través del agua.

| etiquetas: medidas , buques , navegación
6 1 0 K 59 cultura
sin comentarios
6 1 0 K 59 cultura

menéame