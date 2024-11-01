edición general
Base de datos digital de iconografía medieval: Manuscritos

La página “Manuscritos” de la base de datos de Iconografía Medieval de la Universidad Complutense de Madrid es un recurso de enlaces a buscadores y bases de datos donde se pueden consultar manuscritos medievales digitalizados, con especial interés iconográfico. Incorpora buscadores en español, francés, inglés, alemán, holandés e italiano.

Jakeukalane #1 Jakeukalane *
Esto quizás no sea del interés de mucha gente, pero me ha llamado la atención la cantidad de recursos de alta calidad que tiene esta página para los que nos gustan los manuscritos.
Ripio #2 Ripio
#1 Es un envío estupendo.
:-)
Jakeukalane #8 Jakeukalane *
#5 #2 muchas gracias
themarquesito #5 themarquesito
#1 Es un envío muy interesante y útil
Jakeukalane #6 Jakeukalane *
#5 tenía previsto hacer algo así, de hecho en borradores en un artículo en mi wiki están varios, pero están mucho más claros aquí y clasificados. Supongo que intentaré hacer uno de museos de todos los países del mundo.
#9 Albarkas
#1 gracias
Ripio #4 Ripio
Veo que salen álbumes Nestlé.
Hace un par de semanas conseguí un "Curiosidades del universo" de 1933 por 5 leuros.
Le faltan menos de 10 cromos a ojo.
Los cromos son joyitas.

No sale digitalizado en esta base.
Jakeukalane #7 Jakeukalane *
Nota: La parte de Francia está algo desactualizada (Liberfloridus y Enlumieres por ejemplo ya no existen) porque en Francia han decidido que tenían demasiadas instituciones dedicadas a lo mismo y lo han centralizado todo en estas páginas:
* Biblissima
* ARCA. Caído ahora mismo, pero no debería estarlo.
* JONAS
* Mandragore, Gallica, Initiale (mencionados ya en el meneo).

Añado también ARLIMA para buscar por obras.
insulabarataria #3 insulabarataria
El tamaño de todos los manuscritos equivale a 14 camposdefútbol y podría llenar 8 piscinasolimpicas.
Mi labor es acercar el envío al público general.
#10 Albarkas
#3 Y eso cuanto es en Zendales? :troll:
insulabarataria #11 insulabarataria
#10 esa medida no aplica en un envío que trata sobre bases de datos de manuscritos medievales. Tienes 700 envíos en los que poder hablar de eso. En este, no.
