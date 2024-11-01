Base de datos digital de iconografía medieval: Manuscritos

La página “Manuscritos” de la base de datos de Iconografía Medieval de la Universidad Complutense de Madrid es un recurso de enlaces a buscadores y bases de datos donde se pueden consultar manuscritos medievales digitalizados, con especial interés iconográfico. Incorpora buscadores en español, francés, inglés, alemán, holandés e italiano.
* Biblissima
* ARCA. Caído ahora mismo, pero no debería estarlo.
* JONAS
* Mandragore, Gallica, Initiale (mencionados ya en el meneo).
Añado también ARLIMA para buscar por obras.
