Bascuñán: "El PP ha descubierto que es más rentable políticamente ser víctima que gestor"

Bascuñan analiza la estrategia del Partido Popular en la que prefiere desempeñar el papel de víctima dejando a un lado sus obligaciones como gestor.

Andreham #2 Andreham
Correcto, asi funciona la politica del siglo XXI, principio de tranposicion (como el de alcama pardillo justo arriba) y a repetirlo muchas veces hasta que cale.
Deviance #3 Deviance
En tal caso será "hacerse la víctima", porque víctimas en el PP desde luego que no son.
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#3 "Desde que no nos matan no tenemos proyecto" como afirmó Margallo.

Ahora dejan morir a otros (residencias, Sovaldi, DANA, etc.) pero las "víctimas" son ellos, no quienes mueren por su nefasta gestión.

Y sí, uno puede ser víctima de su propia estupidez, mezquindad o incapacidad de gestionar, pero eso no convierte a sus adversarios políticos en culpables de nada. En todo caso la responsabilidad, además de ellos mismos, es de quienes votan un partido que, con el único fin de seguir robando, mintió a todos los españoles sobre la autoría del peor atentado terrorista en este país.
#4 Marisadoro
Pobre Mazón, lo que está pasando por su vocación de servicio.
The_Ignorator #5 The_Ignorator
Siempre les ha resultado más rentable no ser gestores y que gestionen otros. Colaboración publico-privada y esas cosas
hormiga_cartonera #6 hormiga_cartonera
Hay votontos, hay PP
alcama #1 alcama
El PSOE lo descubrió hace tiempo
Edheo #8 Edheo
#1 en qué desastre de todos te basas? porque sin querer blanquear psoes.... el pp ha hecho marca de su victimismo desde hace incluso mucho más tiempo, diría yo.
