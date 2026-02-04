edición general
3 meneos
18 clics

Barcelona fue un centro de operaciones en Europa de la trama sexual de Epstein a través de un "conseguidor" francoargelino

El ayudante del financiero pederasta norteamericano se instaló en la ciudad y también intentaba captar chicas en Ibiza

| etiquetas: epstein , pederastia , barcelona
2 1 0 K 33 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 33 actualidad
eltxoa #2 eltxoa
Joder con la presa madrileña. Al final han conseguido conectar Epstein con los catalanes.
0 K 12
KoLoRo #1 KoLoRo
Ah joder, digo.. ya se donde me cuadra el mail del Aznar, pero creo que nope xD
0 K 7

menéame