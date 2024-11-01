La 'Barbie romana': las niñas de la antigua ciudad de Torreparedones ya jugaban con muñecas articuladas  

En algún momento entre los siglos IV y V, el juguete se rompió. Se le debió fracturar una pierna o simplemente dejó de entretener a los más pequeños. Los padres, los tíos o los abuelos decidieron que la Barbie romana ya no funcionaba y la tiraron al pozo que venían usando como basurero. Casi 2.000 años después, en el redescubrimiento de la antigua ciudad romana de Torreparedones, en el corazón de la campiña de Córdoba, un arqueólogo se topó con una muñeca de terracota articulada, un objeto rarísimo de encontrar en la Península Ibérica, en el te