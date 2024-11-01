Banquete de barbacoa en Tiangong durante el relevo de la tripulación [ENG]

Una de las novedades entregadas con la misión Shenzhou-21 es un horno de aire caliente que se ha incorporado a la cocina de Tiangong. Este horno permite cocinar una bandeja de alimentos colocada entre una placa y una parrilla para freír o asar alimentos. Para evitar que el olor a comida persista el horno cuenta con un sistema de purificación de aire integrado. Representa un hito significativo para la gestión psicológica de los taikonautas, ya que pueden disfrutar en el espacio de los mismos alimentos que antes solo podían consumir en la Tierra