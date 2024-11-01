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Banqueros de Wall Street en la oficina con sus coches – década de 1980 [Eng]

Banqueros de Wall Street en la oficina con sus coches – década de 1980 [Eng]  

En los años 80 , presumir de éxito era algo positivo. Y para estos banqueros de Wall Street, Nueva York, eso significaba llevar sus coches al trabajo. En tu oficina había una fábrica de queso y una canasta de baloncesto de juguete sobre el cubo de basura. Estos tipos engreídos tenían Porsche 911, Ferrari F40 o Lamborghini Countach en sus oficinas: coches tranquilizadoramente caros que iban desde el diseño vanguardista hasta la máxima vulgaridad, y algo más.

| etiquetas: banqueros , oficina , coches , new york
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8 comentarios
12 2 0 K 152 Fotografía
Dragstat #3 Dragstat
Tener un cochazo y que los demás no lo sepan no tiene sentido, para eso se lo compran, para mostrar su estatus y el dinero que tienen.
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Gry #4 Gry
Si que era complicado aparcar en el centro de aquella, ni los banqueros podían pagar una plaza de garaje.
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Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Solo espero que esos banqueros fueran de los que saltaron del piso 67 el lunes negro, o si no cuando lo de Lehman Brothers.
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DDJ #6 DDJ *
Ya lo dijo Lorca en una carta que mandó desde Nueva York. "Este país está hecho para que vivan los tontos" xD
www.meneame.net/story/lorca-habla-familia-ee-uu-este-pais-mecanico-par
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arturios #1 arturios
o_o :palm: xD xD xD xD :clap: :wall:
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DonNadieSoy #7 DonNadieSoy
Parece hecho con IA.
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Kleshk #8 Kleshk
#7 Venía a decir esto, creo en un 99,99% que esto es una IA

Ningún cuadro o póster de las fotos se entiende nada, fotos distorsionadas, y también que estas fotografías hubieran sido noticia en su día, no ahora
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#5 Cualicuatrototem
Cuanta clase y buen gusto.
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menéame