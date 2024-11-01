Banqueros de Wall Street en la oficina con sus coches – década de 1980 [Eng]  

En los años 80 , presumir de éxito era algo positivo. Y para estos banqueros de Wall Street, Nueva York, eso significaba llevar sus coches al trabajo. En tu oficina había una fábrica de queso y una canasta de baloncesto de juguete sobre el cubo de basura. Estos tipos engreídos tenían Porsche 911, Ferrari F40 o Lamborghini Countach en sus oficinas: coches tranquilizadoramente caros que iban desde el diseño vanguardista hasta la máxima vulgaridad, y algo más.