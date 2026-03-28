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Lorca habla a su familia de EE. UU.: "Este país mecánico parece que está hecho para que vivan los tontos"

Lorca habla a su familia de EE. UU.: "Este país mecánico parece que está hecho para que vivan los tontos"

El periodista cultural Víctor Fernández recopila en un libro las cartas –algunas inéditas– que el poeta de Granada intercambió con sus familiares.

| etiquetas: libros , lorca , cartas , familia
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3 comentarios
14 6 0 K 276 cultura
wata #1 wata
Segaron una vida y crearon a un poeta inmortal.
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ElBeaver #2 ElBeaver
Hacia 1930-1933, España tenía una tasa de analfabetismo cercana al 30%, mientras que EE. UU. ya contaba con una alfabetización superior al 95%. La II República española (1931-1936) impulsó una reforma educativa masiva, construyendo miles de escuelas para combatir el analfabetismo estructural, especialmente alto en zonas rurales y mujeres.
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ElBeaver #3 ElBeaver
En 1933, la diferencia era abismal: España intentaba modernizarse con una de las tasas de analfabetismo más altas de Europa Occidental, mientras que Estados Unidos ya se enfocaba en la educación secundaria y superior universal.
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menéame