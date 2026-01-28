Banderas en honor a las tropas danesas en la embajada de EE. UU. reinstaladas tras la protesta pública (ENG)

La retirada de las banderas que conmemoraban a los veteranos daneses caídos que combatieron en Afganistán por parte del personal de la embajada de Estados Unidos en la capital del país ha provocado una protesta pública. La decisión se produjo antes de una marcha silenciosa que tendrá lugar aquí el 31 de enero para rendir homenaje y mostrar solidaridad con los veteranos, tras unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que desacreditaron el papel que desempeñaron las tropas aliadas de la OTAN durante la guerra.