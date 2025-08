La bandera de One Piece desata lío político: la acusan de ser símbolo de rebelión en Indonesia

"One Piece" narra muchas historias diferentes, pero una de las más obvias es la que expresa la presencia de un gobierno corrupto contra el que el pueblo debe rebelarse. Son muchas las crueldades de los principales líderes del mundo de "One Piece", y parece que ahora hay quien decide utilizar la bandera de los Mugiwara de Luffy precisamente con el fin de expresar una clara intención de rebelarse para con el gobierno. Y en Indonesia eso es algo que no está sentando nada bien.