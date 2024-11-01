edición general
Banco Santander obligado a indemnizar con 600.000 euros a una clienta que invirtió en 'Valores Santander' por incumplir su deber de información

Nuevo revés judicial para Banco Santander por la comercialización de productos financieros complejos. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha dado la razón a una clienta y su familia tras su recurso de apelación y ha condenado al Banco Santander a indemnizar con 600.000 euros los daños y perjuicios derivados de la contratación de los llamados ‘Valores Santander’, un producto financiero complejo que ya ha dado quebraderos de cabeza a más de un cliente que los contrató.

calde #2 calde
Un banco, valores? La verdad es que hay que ser poco listo para invertir en eso... :roll:
#1 Acabose *
Próximamente el Chantander impondrá una generosa (para ellos) comisión nueva "provisión de fondos para cubrir una posible multa por estafar a nuestros clientes".
La banca nunca pierde.
