El banco Credit Suisse, en la ‘ruta de las ratas nazis’ en Argentina

Un influyente exfiscal de Estados Unidos avanza con la investigación sobre el dinero de empresas y particulares que financió el escape de los criminales de Guerra alemanes.Se trata de esclarecer uno de los temas pendientes de la historia del siglo XX: el destino de los fondos saqueados a víctimas judías en Alemania y transferidos a Argentina para respaldar a empresarios pronazis y luego en parte devueltos a Europa a través de Credit Suisse y otras entidades financieras.