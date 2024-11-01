El Banco Central de Turquía recorta los tipos en 150 puntos básicos y los deja en el 38%

El Comité de Política Monetaria del Banco Central de Turquía ha decidido este jueves reducir en 150 puntos básicos los tipos de interés para dejarlos en el 38%, lo que supone el cuarto recorte consecutivo del precio del dinero. La institución dirigida por Fatih Karahan ha destacado que la inflación de noviembre fue menor de la esperada ante la caída "sorpresa" de los precios de los alimentos. Además, el crecimiento trimestral del PIB ha sido superior al proyectado.