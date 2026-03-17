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El banco central de los Emiratos Árabes Unidos lanza un paquete de medidas de resiliencia en medio de la crisis iraní [Eng]

El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) aprobó el martes un paquete de medidas destinado a reforzar la estabilidad del sector bancario del país, mientras las economías del Golfo toman medidas para hacer frente a la crisis iraní(..) Según el paquete aprobado el martes, los bancos tendrán mayor acceso a saldos de reserva de hasta el 30 % del requisito de reserva de efectivo y acceso a líneas de liquidez a plazo tanto en dírhams emiratíes como en dólares estadounidenses, informó el CBUAE.

| etiquetas: emiratos árabes unidos , cbuae , sector bancario , crisis , irán , guerra
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