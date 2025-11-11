La banca considera "irrentable" invertir en la saturada red eléctrica de España y ve "en peligro" el objetivo de electrificación del Gobierno

La banca internacional de referencia para los inversores desaconseja destinar fondos a mejorar la red eléctrica de España, pese a que estar colapsada, por considerar que el marco regulatorio previsto lo hace "irrentable". Los bancos de inversión también critican la pasividad de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ante la contradicción entre lo que ella defiende y la regulación que emite la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) tanto para la red eléctrica como gasista.