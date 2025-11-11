edición general
4 meneos
8 clics

La banca considera "irrentable" invertir en la saturada red eléctrica de España y ve "en peligro" el objetivo de electrificación del Gobierno

La banca internacional de referencia para los inversores desaconseja destinar fondos a mejorar la red eléctrica de España, pese a que estar colapsada, por considerar que el marco regulatorio previsto lo hace "irrentable". Los bancos de inversión también critican la pasividad de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ante la contradicción entre lo que ella defiende y la regulación que emite la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) tanto para la red eléctrica como gasista.

| etiquetas: financiación , banca internacional , retribución , redes
3 1 0 K 41 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 41 actualidad
kevers #1 kevers *
Menos inversiones y más dinero del estado y más dividendos para mi bolsillos dicen los hijos la gran puta.
1 K 14
loborojo #2 loborojo
Socializar las inversiones, privatizar y deslocalizar los beneficios
0 K 11
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Si por socializar las inversiones te refieres a dar subvenciones y primas a la eolica y fotovoltaica, pues si, es lo que llevamos haciendo desde 2007 y se terminarán de pagar en 2037.

Este año también hemos socializado las inversiones en baterías con 3.000 millones.

Pero no es de eso lo que va la noticia.
0 K 19

menéame