Una ballena hace historia tras recuperarse de la anestesia general de una cirugía

Un equipo de casi 30 expertos de EE.UU. operó en el Acuario Shedd de Chicago a Kimalu, una beluga de 12 años. Notaron bultos cerca de su espiráculo, y con tomografía computarizada una red de quistes en cabeza y cuello, y decidieron operar. Era imposible saber cómo reaccionaría a la anestesia. El miedo a que no despertara era muy real, incluso si la cirugía salía bien. Fue sometida a anestesia general por más de 2 horas el 1 de julio. Al revirtir la anestesia, usaron sonidos pregrabados de su cápsula y a sus cuidadores hablando para despertarla.

#1 colorincolorado
Pobre animalito.
Estoeslaostia
No entiendo cómo esa especie sigue viva.
Voy hablar con mi club de caza para finalizar esta locura.
