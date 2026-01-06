edición general
La ballena franca glacial registra más crías, pero sigue al borde de la extinción

Una de las especies de ballena más raras del mundo está teniendo este año más crías que en algunas temporadas recientes, aunque los expertos advierten de que hacen falta muchas más para alejar el riesgo de extinción. La ballena franca glacial cuenta con una población estimada de 384 ejemplares y va en ligero aumento tras varios años de descenso. Según los científicos que la estudian, ha crecido más del 7% respecto a su población de 2020.

ehizabai #1 ehizabai
Una de las aportaciones vascas a la historia: la casi extinción de esta especie de ballena, también llamada la ballena de los vascos.
