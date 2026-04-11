La baliza V16 entra en los juzgados: primera demanda de un multado por no llevarla

La implantación de la baliza V16 acaba de escribir un nuevo capítulo en su atropellada llegada a las carreteras. Tras la aparición de empresas que vendían dispositivos no homologados, las dudas sobre la eficacia o no de esa señal luminosa o el temor a que ese aparato pudiera tener identificado en todo momento al conductor, la baliza desembarca ahora en los tribunales. Acaba de entrar en un juzgado de Madrid –es la primera demanda conocida en España– una denuncia por una de las primeras multas impuestas por no llevar ese dispositivo.