La baliza V16 entra en los juzgados: primera demanda de un multado por no llevarla

La implantación de la baliza V16 acaba de escribir un nuevo capítulo en su atropellada llegada a las carreteras. Tras la aparición de empresas que vendían dispositivos no homologados, las dudas sobre la eficacia o no de esa señal luminosa o el temor a que ese aparato pudiera tener identificado en todo momento al conductor, la baliza desembarca ahora en los tribunales. Acaba de entrar en un juzgado de Madrid –es la primera demanda conocida en España– una denuncia por una de las primeras multas impuestas por no llevar ese dispositivo.
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baliza, cuando sirva la baliza no pones los triángulos y la baliza va a servir para mucho, para no andar por carreteras y autopistas poniendo triángulos y mucho mejor. Ya sé que para lo mismo valen los intermitentes de emergencia, pero aveces no funciona alguno, aparte de que sufres un accidente y no estás para llamar por teléfono, queda ahí el aviso a tráfico.
Lo que no veo bien es que si las hay con mayor número de candelas, se homologuen otras con muchas menos; tendrían que tener todas las homologadas el máximo posible.
Las hay de 200 candelas y la que compré yo tiene 100, la mitad.
Lo de la baliza es un despropósito, una cagada bestial.
que es irrelevante si es justa, si es moral, si está bien diseñada o si te gusta.. es Ley.