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La baliza V16 entra en los juzgados: primera demanda de un multado por no llevarla

La baliza V16 entra en los juzgados: primera demanda de un multado por no llevarla

La implantación de la baliza V16 acaba de escribir un nuevo capítulo en su atropellada llegada a las carreteras. Tras la aparición de empresas que vendían dispositivos no homologados, las dudas sobre la eficacia o no de esa señal luminosa o el temor a que ese aparato pudiera tener identificado en todo momento al conductor, la baliza desembarca ahora en los tribunales. Acaba de entrar en un juzgado de Madrid –es la primera demanda conocida en España– una denuncia por una de las primeras multas impuestas por no llevar ese dispositivo.

| etiquetas: polemica , baliza , v16 , entra , juzgados
16 2 0 K 130 Tribunales
9 comentarios
16 2 0 K 130 Tribunales
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
¿Y por la tasa de alcohol? ¿y por las señales de prohibido el paso? ¿y por los stop? etc, etc
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Malinke #9 Malinke *
Si se pueden poner los triángulos para cuando pienses que no se ve bien la
baliza, cuando sirva la baliza no pones los triángulos y la baliza va a servir para mucho, para no andar por carreteras y autopistas poniendo triángulos y mucho mejor. Ya sé que para lo mismo valen los intermitentes de emergencia, pero aveces no funciona alguno, aparte de que sufres un accidente y no estás para llamar por teléfono, queda ahí el aviso a tráfico.

Lo que no veo bien es que si las hay con mayor número de candelas, se homologuen otras con muchas menos; tendrían que tener todas las homologadas el máximo posible.
Las hay de 200 candelas y la que compré yo tiene 100, la mitad.
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Sacronte #8 Sacronte
Pues he visto bastantes coches parados en arcenes con alguna averia o accidente que no la llevaban puestas y pensé, se la van a cargar. Tambien he visto coches con la baliza puesta y no se veia un carajo la luz, estando los 4 intermitentes, como se ha dicho por activa y por pasiva, se está mas seguro que con la mierda de cacharro este.
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Lamantua #3 Lamantua *
A quien hay que llevar al juzgado es al ministro y al director DGT por obligarnos a comprar esa mierda.
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#5 yukatan
la ley dice que tienes que llevar un dispositivo, el que sea mas o menos util...te guste mas o te guste menos etc etc es irrelevante, incumples la ley si no lo llevas. No veo el recorrido de la demanda la verdad.
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taSanás #1 taSanás
dura lex, sed lex
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Spirito #2 Spirito
#1 No.

Lo de la baliza es un despropósito, una cagada bestial.
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taSanás #4 taSanás
#2 sí, precisamente eso es lo que viene a decir el dura lex, sed lex
que es irrelevante si es justa, si es moral, si está bien diseñada o si te gusta.. es Ley.
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#7 Tecar
“no había una campaña específicamente para comprobar si se lleva o no la baliza; pero si un conductor tiene una incidencia y no la señaliza (por seguridad propia y por la de los demás), se dijo que sería sancionado, tal y como recoge la normativa”.
:popcorn:
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menéame