Baleares: «los jóvenes no pueden comprar viviendas como sus padres: el turismo ya no lo permite»

«Los sueldos no han subido tanto como el nivel de vida, por lo que las nuevas generaciones no tienen capacidad para ahorrar y adquirir una casa. Si cobran poco más de 1.000 euros al mes, ¿cómo van a pagar una hipoteca de más de 300.000 euros?». Los trabajadores no quieren venir, «nos faltan médicos, enfermeros, policías, camareros... Con los sueldos de las Islas y el elevado nivel de vida no es posible». «Los únicos que vienen son los que están dispuestos a residir en infraviviendas. Lamentablemente, aumentará el chabolismo».