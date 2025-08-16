edición general
Baleares: «los jóvenes no pueden comprar viviendas como sus padres: el turismo ya no lo permite»

«Los sueldos no han subido tanto como el nivel de vida, por lo que las nuevas generaciones no tienen capacidad para ahorrar y adquirir una casa. Si cobran poco más de 1.000 euros al mes, ¿cómo van a pagar una hipoteca de más de 300.000 euros?». Los trabajadores no quieren venir, «nos faltan médicos, enfermeros, policías, camareros... Con los sueldos de las Islas y el elevado nivel de vida no es posible». «Los únicos que vienen son los que están dispuestos a residir en infraviviendas. Lamentablemente, aumentará el chabolismo».

Llevan 47 años votando éste modelo. Las Islas Baleares son lo que sus habitantes quieren que sean, sin más. No me dan ninguna lástima porque esto no lo ha hecho Franco, ni Madrid, ni Perrosanxe, ni Aznar, ni Donald Trump, ni Putin: lo han hecho ellos.
#2 Si votar cambiara algo estaría prohibido.
desde cuándo votar soluciona los problemas de la gente?
#5 Los que no lo solucionan es quedarse en casa cuando hay elecciones o votar la misma mierda de siempre
No che podía chaber y entre que precisamente no es la CCAA más afilada del estuche patrio...
El turismo, ya xD xD xD xD
Injusto pero es el mercado...

Cuando los nuevos residentes no encuentren médicos, profesores, autobuseros, dependientes de servicios....lo entnderan.
#1 Si van a entender, culparan al socialismo
#3 aja aunque manden otros?
