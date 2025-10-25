Escasea el producto para extranjeros dispuestos a robar las casas a los mallorquines. El Govern deberá facilitar la llegada de suecoalemanes, para consolidar a Balears como la capital española de la gentrificación. Adentrados en el tercer año de PP/Vox, los logros del Govern en la materia de Vivienda tienden a cero. Los compradores extranjeros deberán presionar para que se agilice la aniquilación de Mallorca en su beneficio. Contemplar la construcción como la solución para la isla equivale a utilizar la droga como remedio para la adicción.