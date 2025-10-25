Escasea el producto para extranjeros dispuestos a robar las casas a los mallorquines. El Govern deberá facilitar la llegada de suecoalemanes, para consolidar a Balears como la capital española de la gentrificación. Adentrados en el tercer año de PP/Vox, los logros del Govern en la materia de Vivienda tienden a cero. Los compradores extranjeros deberán presionar para que se agilice la aniquilación de Mallorca en su beneficio. Contemplar la construcción como la solución para la isla equivale a utilizar la droga como remedio para la adicción.
| etiquetas: baleares , vivienda , gentrificación , pp , voz , construcción
Esta frase no es realmente correcta, aunque entiendo porqué la realiza, más que nada porque realmente su objetivo es subir precios y hacer que los poseedores de vivienda ganen más y más dinero, luego sus "objetivos" si que se han cumplido, de manera espectacular....
Es el problema, que la gente vota una cosa sin tener en cuenta que significa lo que vota.