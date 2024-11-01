Baleares se está secando, y la culpa se la echan al turismo

El paraíso turístico de las Islas Baleares se enfrenta a su espejo más incómodo: el del grifo seco. Mientras el archipiélago se enfrenta a un verano que apunta a cifras récord de visitantes (como ocurre en todo el verano), sus recursos hídricos se desploman a mínimos históricos. La situación es tan crítica, que el municipio de Sóller apenas tiene agua garantizada para 10 días, e Ibiza registra sus peores reservas en una década.