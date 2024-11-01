edición general
11 meneos
9 clics
Baldoví pide discreción y respeto en las negociaciones de una lista unitaria de izquierdas para poder “generar ilusión”

Baldoví pide discreción y respeto en las negociaciones de una lista unitaria de izquierdas para poder “generar ilusión”

Joan Baldoví, ha pedido “total discreción” en las negociaciones de una posible lista unitaria de izquierdas de cara a las elecciones generales, así como que haya “respeto” a todos los partidos que quieran sumarse a ese frente: “Menos focos y profundicemos, creo que se avanza más con discreción para generar posteriormente esa ilusión. Amontonar no siempre es sumar, hay que generar ilusión”.

| etiquetas: joan baldovi , izquierda , lista unitaria
9 2 0 K 129 actualidad
9 comentarios
9 2 0 K 129 actualidad
#9 Juantxi *
Lo que tienen que conseguir es no excluir a nadie, o fracasarán, y no estamos para exponernos al desborde de la derechona, que si se salen de madre intentarán hacer todos los disparates que dicen y España volverá a suegirde en la miseria social y económica. Avisados ya estamos. Ahora a aunemos esfuerzos con la responsabilidad, el sacrificio y el respeto a todos, olvidando peligrosas ambiciones y exclusiones.
1 K 21
zentropia #4 zentropia
Generar ilusion?
El descredito es total.
0 K 9
magnifiqus #5 magnifiqus *
El problema que tenemos en la izquierda no es solo de unión, que también, sino de falta de ideas. No solo necesitamos obrar el milagro de confluir las propuestas, después haría falta otro milagro: crear un programa capaz de ilusionar y alcanzar al mayor numero de personas, que sea capaz de plantar cara al capitalismo, y además creérnoslo.
0 K 9
#2 Kuruñes3.0
Ilusión... xD
0 K 7
Gadfly #1 Gadfly
Si, que ilusión!!! Ojalá salga el guapo indepe de líder de la izquierda española!!! Ains!
0 K 7
jonolulu #3 jonolulu
#1 A algunos os da un parra que si ocurre eso
5 K 58
curaca #6 curaca
#3 tú sabes que a Rufián le votan fuera de Cataluña cuatro ¿No? No creo que eso siga para delante, o sí, vete tú a saber como la izquierda decide suicidarse esta vez.
0 K 10
angeloso #8 angeloso
#3 No ocurrirá. Rufián sabe perfectamente que la catalanofobia no tiene color político, no tendría buenos resultados.
0 K 10
#7 Comorr
Preferiría mejores salarios, mejor sanidad, mejores transportes,
De ilusión no se sobre-vive.
Y con más impuestos que nunca
0 K 6

menéame