Bajo el reactor 4 de Chernóbil se esconde el horror: el punto más radiactivo o "The China Syndrome"

Se creía que la "pata de elefante" era el punto más radiactivo de los restos de la central, estábamos equivocados

2 comentarios
Euripio #1 Euripio
La cifra de radiación más reciente que da el artículo es de 1997, así que no hay nada que apunte a ese "horror" que menciona el titular.
Resumen del artículo: hay un punto de la central que hace 28 años era más radiactivo que el considerado más radiactivo, lugar "tan" radiactivo que alguien se había hecho un selfie el año anterior sin que le pasara nada.
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 El sensacionalismo de Xataka
En 1986 la radiación era de 10.000 roentgens por hora.
En 1997 era de 700 roentgens por hora, y de eso hace casi 30 años cuando en 11 años ya había bajado a la treceava parte
