Bad Bunny responde a las críticas sobre su actuación en la Super Bowl: "Tienen 4 meses para aprender español"

Bad Bunny responde a las críticas sobre su actuación en la Super Bowl: "Tienen 4 meses para aprender español"

El 29 de septiembre se anunció que Bad Bunny sería el artista del espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl, lo que generó una gran polémica. Parte del público celebró la elección de un cantante hispano, mientras que otros la criticaron. Incluso desde el entorno del presidente Donald Trump hubo reacciones negativas; su asesor de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, calificó la decisión como “una vergüenza” y acusó al artista de parecer odiar a Estados Unidos.

#1 Leon_Bocanegra
Los que saben español tampoco te entienden.

#3 yarkyark
#1 El problema tiene otra vertiente: Los ritmos del reggaeton son demasiado complicados para los votantes de Trump.

#9 Toponotomalasuerte
#1 lo que no entiendas pregúntale a titi, que cuando el pregunta babuni responde.

#6 camvalf
Eso, eso que torture a los TACOSboys...

#5 lordban
"Tienen 4 meses para aprender español" "Especialmente todos los latinos y latinas del mundo aquí en Estados Unidos que han trabajado para abrir puertas. Es más que una victoria para mí, es una victoria para todos nosotros. "

Hay gente que tiene especial habilidad echando gasolina al fuego. Lo que está pasando con Trump no es ni un cuarto de lo que podría pasar en cuanto los blancos empiecen también a trazar líneas étnicas, nacionales y culturales de forma tan abierta y jocosa como hace esta gente.

#2 alcama
Bueno, a ver si se lo aplica a él mismo

#8 andran
¿Este es de esos que dicen que cantan y lo que hacen es balbucear como si tuvieran congestión nasal y un calcetín metido dentro la boca aplicándole autotune?

#7 SegarroAmego
No te entiendes ni tú cuando escuchas lo que grabas


menéame