Bad Bunny responde a las críticas sobre su actuación en la Super Bowl: "Tienen 4 meses para aprender español"

El 29 de septiembre se anunció que Bad Bunny sería el artista del espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl, lo que generó una gran polémica. Parte del público celebró la elección de un cantante hispano, mientras que otros la criticaron. Incluso desde el entorno del presidente Donald Trump hubo reacciones negativas; su asesor de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, calificó la decisión como “una vergüenza” y acusó al artista de parecer odiar a Estados Unidos.