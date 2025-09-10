edición general
Bad Bunny no dará conciertos en Estados Unidos por miedo a las redadas de ICE

Bad Bunny tendrá una gira mundial próximamente, después de terminar con su serie de conciertos en Puerto Rico. Sin embargo, muchos de sus seguidores se han preguntado el motivo por el que no consideró fechas para el interior de los Estados Unidos. Ante esto, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre verdadero de Bad Bunny, comentó que su decisión de no llevar sus conciertos de la gira Debí Tirar Más Fotos, es que no quiere que sus seguidores latinos tengan algún encuentro con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

#2 Hoypuedeserungrandia
Mucho mejor para los oyentes de EEUU, no es que tenga simpatía por el imperio yanqui, pero en esta ocasión han tenido suerte.
Torrezzno #1 Torrezzno
Joder que suerte tienen los americanos :troll:
HeilHynkel #3 HeilHynkel
¿Y no les podemos mandar a Bertín Osborne y a Nacho Cano a ver si acaban con en El Salvador con Bukake?
