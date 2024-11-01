¿Los bacteriófagos son bacterioamigos o bacterioenemigos? [ENG]

Algunos patógenos dependen de la infección de un fago para convertirse en una cepa toxigénica y comenza a producir toxinas. Es el caso de Corynebacterium diphtheriae (agente causal de la difteria), de Escherichia coli productor de toxina Shiga, de Vibrio cholerae o de Clostridium botulinum. La cepa enterohemorrágica de E. coli O104:H4 consiguió causar un brote con 3.842 infecciones humanas cuando fue infectada por un fago con el gen Stx2a. Los fagos también confieren a las bacterias genes de resistencia a antibióticos.
| etiquetas: fagos , bacterias , microbiología