Las bacterias cable, conductores eléctricos vivientes

La forma usual en que los seres vivos obtienen energía de la materia orgánica es mediante la respiración celular. En este proceso se oxidan moléculas como glucosa, lípidos o proteínas para obtener ATP, la molécula energética básica de la célula. Excepto en las bacterias, este proceso se desarrolla en las mitocondrias. Básicamente, las moléculas orgánicas son procesadas para producir dióxido de carbono, protones (núcleos de hidrogeno cargados positivamente) y electrones. Los electrones son transportados a través de una serie de proteínas que constituyen la cadena respiratoria, y el ATP se genera a lo largo de este proceso. Finalmente los electrones son traspasados a un aceptor, oxígeno en el caso del metabolismo aeróbico. La combinación de dos electrones con dos protones y un átomo de oxígeno...