Ayuso vuelve de Miami tras el incendio de Tres Cantos, ¿y Moreno Bonilla por Tarifa y la Mezquita de Córdoba?

Bajo el telón de fondo de la polémica política por la gestión de los incendios forestales que están arrasando parte de nuestro país, la ausencia de los principales dirigentes autonómicos en los momentos más críticos ha marcado el paso del debate de los últimos días. Este jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha regresado de sus vacaciones en Miami tres días después del fuego de Tres Cantos. Ahora, la pregunta es obligada: ¿dónde está Juan Manuel Moreno Bonilla?.