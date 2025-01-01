edición general
Ayuso vuelve de Miami tras el incendio de Tres Cantos, ¿y Moreno Bonilla por Tarifa y la Mezquita de Córdoba?

Ayuso vuelve de Miami tras el incendio de Tres Cantos, ¿y Moreno Bonilla por Tarifa y la Mezquita de Córdoba?

Bajo el telón de fondo de la polémica política por la gestión de los incendios forestales que están arrasando parte de nuestro país, la ausencia de los principales dirigentes autonómicos en los momentos más críticos ha marcado el paso del debate de los últimos días. Este jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha regresado de sus vacaciones en Miami tres días después del fuego de Tres Cantos. Ahora, la pregunta es obligada: ¿dónde está Juan Manuel Moreno Bonilla?.

#3 Leon_Bocanegra *
A ver, el señor Moreno está trabajando. O es que no habéis visto como llama mamporrero a Óscar Puente? Le pagan para eso. Y eso hace.
#7 tierramar *
Ayuso va a Miami para atraer a la inmigración latina a Madrid, Trump no los quiere, el PP los necesita para ganar las elecciones; EEUU quiere que el PP, ya sea con el PSOE o con VOX vuelvan a gobernar, y quitar del gobierno a Sumar o Podemos, que ponen freno a las políticas que EEUU quiere en España: rearme, privatizaciones de pensiones y todo lo privatizaban,...
okdiario.com/espana/nuevos-espanoles-estrategia-nacional-feijoo-captar «Nuevos españoles», la estrategia nacional de Feijóo para captar el voto latino que aupó a Ayuso
"Trabajamos con segmentos de voto y el latinoamericano es uno de ellos", remarcan fuentes de Génova
Asimismov #10 Asimismov *
#7 si, porque los argentinos que votaban Pepé, ya están todos aquí y me temo que votan a √0×, siguiendo los éxitos de Milei en Argentina, pero de lejos, no sea que todavía les salpiquen.
#11 tierramar
#10 PP y VOX compiten por el voto latino
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El presidente de la Junta de Andalucía aún no se ha situado en primera línea política ni mediática pese al incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba y los graves fuegos que han arrasado Cádiz o Huelva, siendo los más preocupantes los de Tarifa o Zahara de los Atunes.
Chinchorro #4 Chinchorro
#1 Tiene cosas más importantes que hacer, como trocear la sanidad pública para repartírsela a los amiguetes o tocarse los cojones a dos manos. Como verás, se ocupa de los problemas reales de la ciudadanía :troll:
elmileniarismovaallegar #2 elmileniarismovaallegar
Pues qué quieres que te diga... mejor que se queden donde están y no entorpezcan a los servicios de extinción y emergencias...
rojo_separatista #5 rojo_separatista
Cultura del esfuerzo.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#5 Del PP, que se puede esperar de el.
Asimismov #9 Asimismov
#6 ¿Que dimita como Pimentel?
#8 TOTEMICO
Ayuso ha vuelto y lo primero que ha hecho es convocar a los medios para que vayan con ella al fuego apagado de Tres Cantos. ¡La fotito, que es lo que le interesa! ¡Los políticos y políticas son lo peor!
