3
meneos
12
clics
Ayuso vincula el procesamiento del hermano de Sánchez con la apertura de juicio a su novio
Ayuso ha vinculado la apertura de juicio por fraude fiscal a su novio, Alberto González Amador, con el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez.
|
etiquetas
:
ayuso
,
sánchez
,
novio
,
hermano
2
1
0
K
40
politica
11 comentarios
2
1
0
K
40
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Esteban_Rosador
*
Sospecho que si están vinculados, pero justamente al revés de lo que dice ayuso.
4
K
68
#7
mono
*
#2
Me da igual si va antes el huevo o la gallina, pero el defraudador y el enchufado, que les den a los 2, y que tenga consecuencias para quien haya permitido esto
0
K
12
#9
meroespectador
*
#7
De uno hay confesión por parte del abogado y un extenso reguero de pruebas constatadas por hacienda, del otro no hay ni una prueba más allá que tenía ese puesto y la sospecha de que se le pudo adjudicar a dedo, ojo con eso.
2
K
39
#1
mente_en_desarrollo
Y no dudo que sea verdad.
Lo que igual, confunde causa y efecto.
4
K
62
#3
Andreham
Es tan gilipollas que dice una verdad sin darse ni cuenta y no por el motivo que cree.
4
K
41
#10
Dene
#3
los idiotas y los borrachos...
0
K
12
#4
Leon_Bocanegra
Ya te digo, si con las prisas por tapar lo de tu novio se han saltado la jurisprudencia para abrir juicio oral al hermano de Sánchez, habiendo aún recursos sin resolver.
1
K
21
#11
meroespectador
Cada acusación es un confesión proyectada...
0
K
7
#5
Blackat
Es tonta hasta para disimular la venganza con jueces afines...
0
K
6
#6
johel
#5
Habla para un publico convencido.
0
K
11
#8
Blackat
#6
Habla para los cortesanos que le votan que viven de todo lo que Madrid esquilma a los Españoles y a quienes ese discurso ya les va bien.
Madrid una epoca fue republicano...pero a todos los que defendian libertades o los enviaron al exilio o los mataron en plazas de toros y cunetas...esa es la unica libertad que conocen esos bucaneros de la bandera del pollo pirata.
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
