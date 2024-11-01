·
Ayuso recibe de lo lindo en la Comunidad de Madrid, tras su viaje a cuenta de los madrileños y madrileñas a Nueva York
El último viaje de Ayuso a Nueva York fue una vez más un fiasco plagada de mentiras. Para colmo arremete contra el derecho al aborto.
|
etiquetas
:
ayuso
,
viaje
,
nueva
,
york
,
comunidad
,
madrid
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Mauricio_Colmenero
*
ReciVe ... con V ....
¿ No se puede votar en negativo por dar patadas al diccionario ?
Y publicado por uno de los top de MNM ... un peso pesado ... Menudo nivel hay por aquí.
2
K
42
#7
vicus.
#1
Gracia por el alago, pero no, el único peso que tengo es el corporal, que va siendo mucho a cierta edad
1
K
27
#6
vicus.
*
"Señora Ayuso, si se quiere arrastrar arrastrese, pero no lo haga en nombre de los madrileños y madrileñas, que no le pagamos para que se vaya a lamer botas a Mar-a Lago, por que el corazón de los madrileños y madrileñas está con el no a la guerra y con la paz "
1
K
29
#5
Tarod
Ayuseeaaameeee
1
K
23
#2
fremen11
Es lo que tiene ir a la Feria de Sevilla en NY, ésta lo mismo se cree una poe
ale
ta en NY
1
K
13
#4
Barriales
#2
ha ido a mover dinero robado por su familia y por el ciudadano anónimo.
0
K
8
#9
KaBeKa
La mentalidad de esta mujer asombra. Se pone a decir:
- Uhhh uhh ir a un espectáculo de flamenco en domingo también odian el flamenco.
No hija lo que se critica es que te vayas a NY a realizar una cosa que puedes hacer el resto del tiempo que estas en españa, Y lo de indicar domingo ya es un insulto, que pasa que los sábados y domingos te los pagas tú.
Nada es la típica que va a un país y pide tortilla de patatas. No da para más.
0
K
11
#3
EldelaPepi
*
0
K
9
#8
EldelaPepi
Ayuso lee lo que le escriben siempre.
No es capaz de decir mas de dos frases coherentes seguidas sin hacerlo.
Poco iletrada pa lo guapa que es.
0
K
9
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
