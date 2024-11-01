edición general
18 meneos
94 clics
Ayuso recibe de lo lindo en la Comunidad de Madrid, tras su viaje a cuenta de los madrileños y madrileñas a Nueva York

Ayuso recibe de lo lindo en la Comunidad de Madrid, tras su viaje a cuenta de los madrileños y madrileñas a Nueva York  

El último viaje de Ayuso a Nueva York fue una vez más un fiasco plagada de mentiras. Para colmo arremete contra el derecho al aborto.

| etiquetas: ayuso , viaje , nueva , york , comunidad , madrid
15 3 5 K 137 politica
9 comentarios
15 3 5 K 137 politica
Mauricio_Colmenero #1 Mauricio_Colmenero *
ReciVe ... con V ....

¿ No se puede votar en negativo por dar patadas al diccionario ?


Y publicado por uno de los top de MNM ... un peso pesado ... Menudo nivel hay por aquí.
2 K 42
vicus. #7 vicus.
#1 Gracia por el alago, pero no, el único peso que tengo es el corporal, que va siendo mucho a cierta edad
1 K 27
vicus. #6 vicus. *
"Señora Ayuso, si se quiere arrastrar arrastrese, pero no lo haga en nombre de los madrileños y madrileñas, que no le pagamos para que se vaya a lamer botas a Mar-a Lago, por que el corazón de los madrileños y madrileñas está con el no a la guerra y con la paz "
1 K 29
Tarod #5 Tarod
Ayuseeaaameeee
1 K 23
#2 fremen11
Es lo que tiene ir a la Feria de Sevilla en NY, ésta lo mismo se cree una poealeta en NY
1 K 13
#4 Barriales
#2 ha ido a mover dinero robado por su familia y por el ciudadano anónimo.
0 K 8
#9 KaBeKa
La mentalidad de esta mujer asombra. Se pone a decir:
- Uhhh uhh ir a un espectáculo de flamenco en domingo también odian el flamenco.
No hija lo que se critica es que te vayas a NY a realizar una cosa que puedes hacer el resto del tiempo que estas en españa, Y lo de indicar domingo ya es un insulto, que pasa que los sábados y domingos te los pagas tú.

Nada es la típica que va a un país y pide tortilla de patatas. No da para más.
0 K 11
EldelaPepi #8 EldelaPepi
Ayuso lee lo que le escriben siempre.
No es capaz de decir mas de dos frases coherentes seguidas sin hacerlo.

Poco iletrada pa lo guapa que es. xD
0 K 9

menéame