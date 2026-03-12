edición general
Ayuso publica el acuerdo con los rectores y los campus explotan: “Es una subida inflada con el dinero de las matrículas”

Ayuso publica el acuerdo con los rectores y los campus explotan: “Es una subida inflada con el dinero de las matrículas”

<Accesible en modo lectura> La Comunidad de Madrid hace público el acuerdo que el 3 de marzo firmó la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, con los rectores para poner en marcha el nuevo modelo de financiación plurianual entre 2026 y 2031, pero reaviva la indignación en los campus, salvo la de las máximas autoridades académicas, que defienden lo pactado. Para las seis Plataformas de las Universidades Públicas autonómicas este ejercicio de transparencia llega tarde, ya que hasta ahora se les negó el acceso al contenido del plan

etiquetas: educacion , madrid , universidades , economia , financiacion
