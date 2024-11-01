Ayuso no fue la única en elogiar a Milei, también Felipe González

Felipe González, en su deriva ideológica cargando contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el propio presidente, y pasando a apoyar al Partido Popular, también ha tenido buenas palabras para Javier Milei. “Con su motosierra y todo, se hizo cargo del estado de ánimo de una sociedad harta, harta, harta. Él rompió la baraja y dijo ‘vamos a meterle motosierra a todo’”, apostilló González, loando la capacidad de conexión del ultraderechista con el pueblo.