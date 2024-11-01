edición general
Ayuso no fue la única en elogiar a Milei, también Felipe González

Felipe González, en su deriva ideológica cargando contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el propio presidente, y pasando a apoyar al Partido Popular, también ha tenido buenas palabras para Javier Milei. “Con su motosierra y todo, se hizo cargo del estado de ánimo de una sociedad harta, harta, harta. Él rompió la baraja y dijo ‘vamos a meterle motosierra a todo’”, apostilló González, loando la capacidad de conexión del ultraderechista con el pueblo.

fareway #2 fareway
El Partido Popular, VOX, y toda la fachosfera empezando por el líder Losantos, se tiraron a los pies del desequilibrado.
devilinside #6 devilinside
Normal que el senil apoye a Milei como fan del bricolaje, lo que pasa es que el Señor X era más de pala y cal viva
#1 mrM4
El abuelo está gaga
#5 Barriales
#1 es un asesino impune.
Señor X.
Guanarteme #7 Guanarteme
Este tío lleva dando mucho asco desde hace décadas, más que Aznar, que ya es decir...
#9 unocualquierax
#7 #4
Tutelado por la CIA desde 1974.
#4 Tecar *
Mucho me temo que ni con estas llegarán algunos a entender la historia reciente de España, la mal llamada transición y el papel de connivencia del PSOE de los años 80-90 con la ultraderecha más rancia de este país.
Milmariposas #3 Milmariposas
No sé si es una pena o una vergüenza que de donde viene acabe siendo "esto".
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#3 Pues a mí me parece que es coherente con lo que siempre ha sido "este señor".
millanin #10 millanin *
Isidoro, el traidor de Bellavista, acabara el VOX. Eso si no se va a su sitio en el infierno antes.
