Ayuso, la mejor amiga del ‘lobby’ antiabortista

La presidenta de la Comunida de Madrid se ha situado históricamente a la vanguardia de la cruzada contra la interrupción voluntaria del embarazo que ahora Moncloa pretende blindar. Por el momento, el paso que ha dado el presidente, Pedro Sánchez, ha sido pedir formalmente vía carta a diferentes regiones -Madrid, Aragón, Asturias y Baleares- que lo garanticen en sus territorios con la creación y la regulación de un Registro de Personas Objetoras.