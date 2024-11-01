edición general
38 meneos
35 clics
Ayuso deja de pagar el alquiler a los desalojados por las interminables obras de la línea 7B de Metro: "Basta de maltrato"

Ayuso deja de pagar el alquiler a los desalojados por las interminables obras de la línea 7B de Metro: "Basta de maltrato"

Trece familias fueron desalojadas en San Fernando de Henares (Madrid) en abril de 2022 por las interminables obras en la línea 7B de Metro que arrancaron hace más de 15 años. Aunque la línea se reabrió en noviembre de 2025, el Gobierno de Ayuso anunció que los trabajos se prolongarían hasta el primer trimestre de 2026. Mientras, los afectados siguen denunciando las condiciones que han tenido que afrontar y aún sufren. Este miércoles, trece familias han denunciado que la Comunidad de Madrid les ha dejado de pagar el alquiler este mes,

| etiquetas: madrid , obras , alquiler , ayuso , politica
23 15 0 K 166 Ayuso_news
9 comentarios
23 15 0 K 166 Ayuso_news
pitercio #1 pitercio *
Y esos comonistas ¿por qué no se toman unas cañas y dejan de incomodar a su alteza quironísima? Hay más gente en el mundo que no tiene casa y se mueren sin quejarse. A ver si van a ser antisistemitas.
6 K 93
xaggy #8 xaggy
#1 Positivo por el término "antisistemitas" :clap:
1 K 22
Edheo #9 Edheo
#8 #1 Estos son los mismos que los de las anti mesitas?
O son otros distintos?
0 K 7
Rogue #4 Rogue
Da becas a hijos de familias que ganan más de 150k al año y quita ayudas necesitados.
Id haciéndose a la idea de como será el camino a nivel nacional.
3 K 49
josde #2 josde
No le importara, pagan los de siempre.
0 K 20
shake-it #5 shake-it
#2 Como con Madrid Network, la Ciudad de la Justicia o tantos otros fiascos y corruptelas del PP madrileño.
1 K 40
platypu #3 platypu
No se Rick...
0 K 14
meroespectador #6 meroespectador
#3 ¿El que no sabes?, porque está bien claro.
0 K 12
reivaj01 #7 reivaj01
Poco deja de pagar pa lo guapa que es
0 K 11

menéame