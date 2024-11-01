El Ayuntamiento de Telde mejora la accesibilidad de las personas con movilidad reducida construyendo pequeñas rampas de asfalto  

Tras una conversación de los vecinos con el concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, personal de Servicios Municipales construyó unas pequeñas rampas con asfalto para facilitar la accesibilidad de personas con movilidad reducida (PMR) mitigando el desnivel entre la acera y la carretera.
| etiquetas: telde , la garita , rampas , asfalto , movilidad reducida , accesibilidad
maps.app.goo.gl/wzpEU8t84mb2LnsR7
En el mejor de los casos la cuadrilla municipal obedeció la orden de un concejal sin muchas luces y en el peor habrán aprovechado para robar un par de miles de euros en un "acondicionamiento de acceso peatonal temporal contratado por un procedimiento no competitivo y de emergencia".
Yo les obligaría a ir un solo día en silla de ruedas o llevar a alguien con silla de ruedas.