edición general
11 meneos
220 clics

El Ayuntamiento de Telde mejora la accesibilidad de las personas con movilidad reducida construyendo pequeñas rampas de asfalto  

Tras una conversación de los vecinos con el concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, personal de Servicios Municipales construyó unas pequeñas rampas con asfalto para facilitar la accesibilidad de personas con movilidad reducida (PMR) mitigando el desnivel entre la acera y la carretera.

| etiquetas: telde , la garita , rampas , asfalto , movilidad reducida , accesibilidad
9 2 2 K 100 actualidad
10 comentarios
9 2 2 K 100 actualidad
tul #4 tul
un triste pegote de asfalto, tienen la cara de cemento
1 K 33
alfema #2 alfema
En Vigo lo que hacen es rebajar las aceras en los pasos de peatones.

maps.app.goo.gl/wzpEU8t84mb2LnsR7
1 K 30
josde #6 josde
#2 En donde yo vivo también.
0 K 19
#7 Robe7064
#2 ¿No es la solución estándar en el planeta?
0 K 8
placeres #9 placeres *
#2 Esa es la solución reglamentaria, la normativa/recomendaciones de accesibilidad urbana es bastante extensa cuando uno la revisa, la chapuza del ajuntamiento es de impresentables.

En el mejor de los casos la cuadrilla municipal obedeció la orden de un concejal sin muchas luces y en el peor habrán aprovechado para robar un par de miles de euros en un "acondicionamiento de acceso peatonal temporal contratado por un procedimiento no competitivo y de emergencia".
0 K 11
Graffin #1 Graffin
Ostia ñ, que maravilla de la ingeniería. Me gustaría ver el presupuesto dedicado a ese monumento.
1 K 29
#5 Barriales
#1 el presupuesto era de 123.534,53€, pero con la guerra de Iran y problemas inesperados sobre el terreno, el presupuesto total asciende a 487.988.77€ iva aparte.
0 K 8
ElRelojero #8 ElRelojero
¿Pero que puta mierda es esa?

Yo les obligaría a ir un solo día en silla de ruedas o llevar a alguien con silla de ruedas.
0 K 9
cargolcoix #3 cargolcoix
Cinco conos, cuatro variedades, un mutante... 10/10
0 K 9
cargolcoix #10 cargolcoix
#3 Viendo el contexto aún es peor: maps.app.goo.gl/DvR69HgKtgnPADsHA
0 K 9

menéame