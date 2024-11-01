El Ayuntamiento de Sevilla tumba la propuesta de Podemos-IU y rechaza que se pregunte a los ciudadanos por los coches de caballos

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado este jueves la consulta ciudadana propuesta por Con Podemos-IU sobre la continuidad de los coches de caballos como atracción turística en la ciudad. La iniciativa únicamente ha recibido el respaldo del grupo proponente, mientras que el resto de formaciones municipales ha votado en contra o se ha abstenido.
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Normalmente los intereses de los ciudadanos van en contra de los intereses de los empresarios y siempre un empresario te va a dar mucho más si eres corrupto que la gente que te vota, está claro.
Sevilla prohíbe el uso del burka y el niqab en las sedes municipales
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