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El Ayuntamiento de Sevilla tumba la propuesta de Podemos-IU y rechaza que se pregunte a los ciudadanos por los coches de caballos

El Ayuntamiento de Sevilla tumba la propuesta de Podemos-IU y rechaza que se pregunte a los ciudadanos por los coches de caballos

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado este jueves la consulta ciudadana propuesta por Con Podemos-IU sobre la continuidad de los coches de caballos como atracción turística en la ciudad. La iniciativa únicamente ha recibido el respaldo del grupo proponente, mientras que el resto de formaciones municipales ha votado en contra o se ha abstenido.

| etiquetas: sevilla , podemos , iu , coches , caballos , consulta
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4 comentarios
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Como oriundo he de decir que los coches de caballos paseando por el centro de la ciudad son preciosos.... Pero esos caballos deberían tener otra vida.
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YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
la GRAN diferencia entre el sevillanismo rancio y Málaga, incluso estando gobernadas las dos ciudades por el mismo partido (PP): en Málaga ha sido el propio equipo de Gobierno del PP quien ha tomado la iniciativa y se acabó el maltrato animal en forma de coches de caballos... en Málaga es posible, siendo ésta una ciudad más turística todavía que Sevilla... pues en Sevilla NO es posible no ya tomar la medida, sino abrir el debate entre la ciudadanía... y así todo. Sevilla lo peor de Andalucía, la más casposa rancia y atrasada... que se la queden todita y dejen al resto de Andalucía avanzar!
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Nube_Gris #2 Nube_Gris
Del turismo come mucha gente, y de ahí también rebañan muchos políticos corruptos de los que gobiernan para el pueblo pero cuando hay que preguntarles algo directamente entran en pánico.
Normalmente los intereses de los ciudadanos van en contra de los intereses de los empresarios y siempre un empresario te va a dar mucho más si eres corrupto que la gente que te vota, está claro.
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aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
SI quieren que el Ayuntamiento de Sevilla prohíba los coches de caballos, solo han de ponerle burka a los caballos

Sevilla prohíbe el uso del burka y el niqab en las sedes municipales
www.diariodesevilla.es/sevilla/sevilla-prohibe-burka-niqab-sedes-munic
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menéame