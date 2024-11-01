El Ayuntamiento de Sevilla no tiene previsto retirar los coches de caballo, como sí ha hecho Málaga

Desde el Ayuntamiento de Sevilla se están teniendo contactos con los cocheros y el Colegio de Veterinarios para realizar modificaciones de la ordenanza, especialmente en el tema del trabajo de los animales cuando hay altas temperaturas. Desde una de las asociaciones de cocheros recordaron que hay numerosas familias que viven de este sector y que el destino de los caballos si dejaran de tirar de estos carruajes, “sería el matadero”.
| etiquetas: sevilla , coches de caballo , maltrato animal
Eso es mentira, también se pueden torear a los caballos para que no se extingan.
O sea, que: 1º) se ha estado maltratando atrozmente a los animales; y 2º) se les seguirá maltratando. Hay que ser un puto gilipollas del culo para no ver el maltrato en un animal que se pasa todo el putísimo año tirando de un puto carro en las condiciones mas adversas, en vez de estar corriendo libre por el campo. Y luego están los putos peligros viales.
Puta gentuza.