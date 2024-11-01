El Ayuntamiento de Sevilla no tiene previsto retirar los coches de caballo, como sí ha hecho Málaga

Desde el Ayuntamiento de Sevilla se están teniendo contactos con los cocheros y el Colegio de Veterinarios para realizar modificaciones de la ordenanza, especialmente en el tema del trabajo de los animales cuando hay altas temperaturas. Desde una de las asociaciones de cocheros recordaron que hay numerosas familias que viven de este sector y que el destino de los caballos si dejaran de tirar de estos carruajes, “sería el matadero”.