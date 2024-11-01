edición general
9 meneos
10 clics
El Ayuntamiento de Sevilla no tiene previsto retirar los coches de caballo, como sí ha hecho Málaga

El Ayuntamiento de Sevilla no tiene previsto retirar los coches de caballo, como sí ha hecho Málaga

Desde el Ayuntamiento de Sevilla se están teniendo contactos con los cocheros y el Colegio de Veterinarios para realizar modificaciones de la ordenanza, especialmente en el tema del trabajo de los animales cuando hay altas temperaturas. Desde una de las asociaciones de cocheros recordaron que hay numerosas familias que viven de este sector y que el destino de los caballos si dejaran de tirar de estos carruajes, “sería el matadero”.

| etiquetas: sevilla , coches de caballo , maltrato animal
7 2 0 K 79 actualidad
11 comentarios
7 2 0 K 79 actualidad
reivaj01 #2 reivaj01
el destino de los caballos si dejaran de tirar de estos carruajes, “sería el matadero”.

Eso es mentira, también se pueden torear a los caballos para que no se extingan.
1 K 34
antesdarle #7 antesdarle
#6 una vez al año
1 K 29
#9 tobruk1234
Mira no te voy a decir lo que me parece lo de los carros, pero también te digo que me parecería mejor que destinará el dinero de los toros a proporcionar zonas de sombra y bebederos en los aparcamientos de los carros para los caballos y obligar a los propietarios que los tuvieran en condiciones inmejorables. Me parece que es un bien cultural a proteger los carros que a la salvajada de los toros.
1 K 27
#3 Raskin
Que son los "coches de caballo"? Algo así cómo las cundas de Madrid?
1 K 17
#11 Pitchford *
Se podrían quizá establecer unas condiciones térmicas máximas para poder trabajar.. y hacerlas cumplir con multas disuasorias y/o retirada de licencia.. Serviría para proteger al mismo tiempo a caballos, conductores y turistas..
0 K 17
#1 BoosterFelix
"Desde el Ayuntamiento de Sevilla se están teniendo contactos con los cocheros y el Colegio de Veterinarios para realizar modificaciones de la ordenanza, especialmente en el tema del trabajo de los animales cuando hay altas temperaturas."

O sea, que: 1º) se ha estado maltratando atrozmente a los animales; y 2º) se les seguirá maltratando. Hay que ser un puto gilipollas del culo para no ver el maltrato en un animal que se pasa todo el putísimo año tirando de un puto carro en las condiciones mas adversas, en vez de estar corriendo libre por el campo. Y luego están los putos peligros viales.

Puta gentuza.
0 K 9
#4 groucha
Pues ya sabe el personal lo que tiene que hacer (o 'no hacer', en este caso). Si no hay demanda...
0 K 9
#5 Este_mismo
#4 Muy raramente verás a un sevillano coger uno, su clientela son los turistas
2 K 38
#6 groucha
#5 Ejem... Feria... Ejem...
0 K 9
Antipalancas21 #8 Antipalancas21 *
#5 Son caros. solo para turistas, 79€ el mínimo.
0 K 20
Uda #10 Uda
#5 pero son los sevillanos quienes los explotan...
0 K 11

menéame