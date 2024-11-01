El Ayuntamiento de Don Benito, condenado por el plagio del cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2016  

La Justicia ha condenado al Ayuntamiento de Don Benito por vulnerar los derechos de autor del creador del cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de 2016, Francisco Javier Torres Franquis, al utilizar esa obra, con modificaciones mínimas, para promocionar el Carnaval de la localidad extremeña en 2025. El fallo declara que el Ayuntamiento empleó como base el cartel original del Carnaval de Santa Cruz, descargado de internet, introduciendo únicamente cambios accesorios, como el fondo o el color, que no alteraban la esencia de la obra.