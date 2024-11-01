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El Ayuntamiento de Almería contrata a las monjas de Las Adotracices
Le confía el acompañamiento de las mujeres que han sufrido explotación sexual con fondos del Pacto de Estado
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#1
devilinside
El proyecto se llama Las Adoratrices con las meretrices
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#2
asola33
*
Por 5000€ es muy barato. No es ni noticia.
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