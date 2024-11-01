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El Ayuntamiento de Almería contrata a las monjas de Las Adotracices

Le confía el acompañamiento de las mujeres que han sufrido explotación sexual con fondos del Pacto de Estado

| etiquetas: ayuntamiento de almería , las adotracices
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2 comentarios
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devilinside #1 devilinside
El proyecto se llama Las Adoratrices con las meretrices
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asola33 #2 asola33 *
Por 5000€ es muy barato. No es ni noticia.
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menéame