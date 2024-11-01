·
El Ayuntamiento de Alicante prohíbe las viviendas de protección a cargos públicos
De la petición de la oposición de constituir ya la comisión de investigación, el gobierno municipal ha manifestado que la intención es "lo antes posible"
|
etiquetas
:
vivienda
,
pp
,
corrupcion
5 comentarios
#2
josde
*
Seguirán repartiendoselas entre los del PP y Vox, las leyes no son para ellos.
2
K
37
#4
Edheo
#2
el caso es... que las que están ya repartidas... así se quedan, no?
pues menuda medida "implacable".
con desprohibir después... solucionado... menuda panfletada
0
K
7
#1
NPCMeneaMePersigue
Esto estaba controlado por la generalitat valenciana con mecanismos de controles oficiales pero PP y Vox eliminaron los controles para robarnos y matarnos
2
K
31
#3
pirat
#1
No sé que esperaban
0
K
8
#5
meroespectador
Ahí tiene que dimitir hasta el apuntador, con la ley esa, no será el cargo, pero será su mujer o su hijo, vamos lo de siempre con el PP.
0
K
11
