El Ayuntamiento de Alicante prohíbe las viviendas de protección a cargos públicos

De la petición de la oposición de constituir ya la comisión de investigación, el gobierno municipal ha manifestado que la intención es "lo antes posible"

vivienda , pp , corrupcion
josde #2 josde *
Seguirán repartiendoselas entre los del PP y Vox, las leyes no son para ellos.
Edheo #4 Edheo
#2 el caso es... que las que están ya repartidas... así se quedan, no?
pues menuda medida "implacable".
con desprohibir después... solucionado... menuda panfletada
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Esto estaba controlado por la generalitat valenciana con mecanismos de controles oficiales pero PP y Vox eliminaron los controles para robarnos y matarnos
#3 pirat
#1 No sé que esperaban
meroespectador #5 meroespectador
Ahí tiene que dimitir hasta el apuntador, con la ley esa, no será el cargo, pero será su mujer o su hijo, vamos lo de siempre con el PP.
