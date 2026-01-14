edición general
Si los ayatolás caen, ¿qué viene después? Por qué todos te quieren vender la moto iraní

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] "¡Viva el shaaaaa!". El grito retumba sobre los tejados de Teherán. O eso dicen, porque vídeos de la capital iraní hemos visto pocos y enterarnos de qué dicen realmente en las protestas no es tan fácil. Pero las redes sociales están convencidas de que, efectivamente, los manifestantes de Irán piden el retorno de Reza Pahlavi, príncipe heredero de la monarquía derrocada en 1979, un señor canoso exiliado en EE.UU. desde que acabó la Secundaria y dedicado desde hace 45 años a presentarse como el futuro de Irán...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
la desaparición de Irán como Estado y su descomposición en tribus, que es lo que sucede de facto fuera de Teherán y de las grandes ciudades
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Debe ser muy campechano
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Como si la única opción fuera Reza Pahlavi
kumo #4 kumo
Puede, pero más probablemente no, aunque eso no quita que haya un periodo de transición. Lo de amenazar con un Irán tribal parece el último intento de afianzar a unos dictadores de mierda en su poltrona. Es que si no están los barbudos, vendrá el caos!

Muy posiblemente Pahlavi no sea la respuesta, como mucho a cortisimo plazo. Pero a medio y largo plazo no creo que haya ni sha ni ayatolah.
#5 pozz
Es muy dificil que sea peor que estos follacabras de los ayatolas... lo que no cabe ninguna duda, es que mientras mas se aferren al poder, y mas violenta sea la represion, peor sera para los ayatolas y su guardia revolucionaria, rodaran demasiadas cabezas.
