Si los ayatolás caen, ¿qué viene después? Por qué todos te quieren vender la moto iraní

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] "¡Viva el shaaaaa!". El grito retumba sobre los tejados de Teherán. O eso dicen, porque vídeos de la capital iraní hemos visto pocos y enterarnos de qué dicen realmente en las protestas no es tan fácil. Pero las redes sociales están convencidas de que, efectivamente, los manifestantes de Irán piden el retorno de Reza Pahlavi, príncipe heredero de la monarquía derrocada en 1979, un señor canoso exiliado en EE.UU. desde que acabó la Secundaria y dedicado desde hace 45 años a presentarse como el futuro de Irán...