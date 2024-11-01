edición general
Ayahuasca, ¿los nuevos Misterios de Eleusis?

(...) Las prácticas surgidas con la expansión y globalización del uso de la ayahuasca constituyen un fenómeno complejo y contradictorio que, como nos dice el periodista Carlos Suárez, autor del libro Ayahuasca entre dos mundos, por un lado forma parte de la maquinaria de producción-consumo del mundo contemporáneo y, por otro, manifiesta la necesidad de dar respuesta —o al menos alivio— a las profundas ansiedades de nuestro tiempo. Algo que, de nuevo, vuelve a emparentarlas con los ritos iniciáticos antiguos.

Cartas de ayahuasca, un libro interesante.
Lo que me jode de la ayahuasca es el capitalismo new age que gira alrededor, como tony tower en Añomariano.
Igual peco de idealista pero me gusta pensar que los misterios eleusis se asemejan mas a una rave DIY
Los rituales de ayahuasca son como la agricultura ecologica, unos bienes de consumo para una clase social como minimo aburguesada. No solo tienen que transformarse y sanar los individuos sino tambien la sociedad
