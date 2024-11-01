Ayahuasca, ¿los nuevos Misterios de Eleusis?

(...) Las prácticas surgidas con la expansión y globalización del uso de la ayahuasca constituyen un fenómeno complejo y contradictorio que, como nos dice el periodista Carlos Suárez, autor del libro Ayahuasca entre dos mundos, por un lado forma parte de la maquinaria de producción-consumo del mundo contemporáneo y, por otro, manifiesta la necesidad de dar respuesta —o al menos alivio— a las profundas ansiedades de nuestro tiempo. Algo que, de nuevo, vuelve a emparentarlas con los ritos iniciáticos antiguos.