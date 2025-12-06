Awa Fam: La jugadora española que se ha convertido en la favorita para ser la número 1 del draft en la NBA femenina

Awa Fam, pívot española nacida en Santa Pola en 2006, es considerada la gran favorita para ser elegida número uno en el draft (será la 16 española drafteada) de la WNBA en abril de 2026. Actualmente juega en el Valencia Basket y mide 1,93 metros. Su trayectoria incluye paso por Lointek Gernika y destacada actuación con la selección sub-20 en el Eurobasket. Las Dallas Wings tienen la primera elección y podrían incorporarla. Su talento, físico y versatilidad la perfilan como futura estrella internacional y referente del baloncesto femenino.