Avraham Burg, de la cúpula del Estado de Israel a la muerte del sionismo: "Esta guerra es la misión de vida de Netanyahu"

Burg ha pasado de ser líder del Partido Laborista, presidente del Parlamento, jefe de la Agencia Judía y de la Organización Sionista Mundial e incluso presidente interino del país, a cuestionar el derecho a existir de Israel y declarar la muerte del sionismo. Avraham Burg (1955) es un personaje con trayectoria heterodoxa en Israel. Pasó de ser uno de los cargos de más alto rango —incluso presidente interino del país— a un disidente que cuestiona un Estado con el que ya no se ve representado. Estos años, en medio de la actual deriva belicista...