Avisos de Hacienda antes de multarte en la Renta 2025: estos son los que recibes si hay errores en tu declaración de 2026

Hacienda introduce un nuevo sistema de avisos para la Renta 2025 que permite corregir errores sin sanciones inmediatas. Antes de multar, la Agencia Tributaria enviará alertas en los datos fiscales, advertencias en Renta Web si detecta incongruencias mediante algoritmos, y cartas posteriores para facilitar declaraciones complementarias. El objetivo es permitir que el contribuyente rectifique fallos cometidos sin mala fe, evitando inspecciones y multas automáticas incluso si se usó el borrador oficial.
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En general algún cliente que no me retuvo o me retuvo una cantidad equivocada. Hacienda me dice el resultado provisional y si hay algo mal que les envíe los justificantes por mi parte. Si no, pues se aplica su resultado.
Y que todos los impuestos se pagaran en automático, y no hiciera falta una declaración anual para cuadrar nada porque ya se cuadra al día.
Pero por lo que sea, a la mayoría de la gente no le hace mucha gracia que Hacienda revise cada movimiento bancario, por lo que toca hacerlo así. En fin, que se le va a hacer.
Pero a ti tienes la respuesta a porqué hay que estar presentando información.
Yo, por mi parte, opino que todas las empresas y autónomos deberiamos tener una cuenta auditada por hacienda y que cuando se cobren las facturas se lance una API de algún tipo por la que las retenciones y los IVAs fueran en automático, y nos quitamos las declaraciones trimestrales, ya tendríamos casi todo cuadrado cuando sea la declaración anual, etc.
Pero que se le va a hacer, a la gente les gusta mucho el… » ver todo el comentario
1: Evado impuesto -> decaen los servicios publicos
2: Critico los servicio publicos y utlizo su estado para justificar mi avasión
3: Vuelvo a evadir impuestos ....