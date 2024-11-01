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Avisos de Hacienda antes de multarte en la Renta 2025: estos son los que recibes si hay errores en tu declaración de 2026

Avisos de Hacienda antes de multarte en la Renta 2025: estos son los que recibes si hay errores en tu declaración de 2026

Hacienda introduce un nuevo sistema de avisos para la Renta 2025 que permite corregir errores sin sanciones inmediatas. Antes de multar, la Agencia Tributaria enviará alertas en los datos fiscales, advertencias en Renta Web si detecta incongruencias mediante algoritmos, y cartas posteriores para facilitar declaraciones complementarias. El objetivo es permitir que el contribuyente rectifique fallos cometidos sin mala fe, evitando inspecciones y multas automáticas incluso si se usó el borrador oficial.

| etiquetas: hacienda , renta 2025 , impuestos , irpf , dinero , utilidad
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14 comentarios
4 0 0 K 28 actualidad
UnoYDos #2 UnoYDos *
Y por que no te avisan de cuanto tienes que pagar y que se lo cobren directamente salvo que se solicite algo como una modificacion? No entiendo esto de poner "deberes" a la población y luego corregirselo, si tu ya tienes el resultado correcto.
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#3 Meneante56
#2 si claro, y que tengan que trabajar los de hacienda.
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angelitoMagno #4 angelitoMagno
#2 ¿No hacen eso? Cuando Hacienda ha detectado algún problema en mi declaración me han enviado una notificación indicando una propuesta de cantidad y que si quiero, pues que les envíe la corrección.

En general algún cliente que no me retuvo o me retuvo una cantidad equivocada. Hacienda me dice el resultado provisional y si hay algo mal que les envíe los justificantes por mi parte. Si no, pues se aplica su resultado.
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UnoYDos #5 UnoYDos *
#4 Eso es corregirte los deberes. No decirte cuanto tienes que pagar directamente.
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angelitoMagno #7 angelitoMagno
#5 ¿En el borrador no te dicen que tienes que pagar/cobrar? :-|
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UnoYDos #9 UnoYDos *
#6 #7 El borrador omite mucha información, como algunas deducciones autonomicas, cambios de situación personal, entre otras muchas cosas. En general puede valer para muchos, pero no para todos. Si solo trabajas por cuenta ajena (en A xD) y tu situacion personal o familiar no ha cambiado. Si, el borrador te vale. Para cualquier otra cosa no.
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angelitoMagno #10 angelitoMagno
#9 A ver, yo por mi, que Hacienda tuviera acceso a toda mi información bancaria, tarjetas y registros públicos.
Y que todos los impuestos se pagaran en automático, y no hiciera falta una declaración anual para cuadrar nada porque ya se cuadra al día.

Pero por lo que sea, a la mayoría de la gente no le hace mucha gracia que Hacienda revise cada movimiento bancario, por lo que toca hacerlo así. En fin, que se le va a hacer.

Pero a ti tienes la respuesta a porqué hay que estar presentando información.
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UnoYDos #12 UnoYDos *
#10 A ver, la gente tambien es muy de blanco y negro, hay cosas intermedias. No es necesario que Hacienda sepa cada movimiento. Se podria tipificar los necesarios dentro de las tipologias de operaciones bancarias. Para que asi solo se extraiga la información estrictamente necesaria. A hacienda le da igual que cosas he comprado cuando me he dejado 150 euros en una compra en el alcampo por ejemplo. Tambien le deberia dar igual si he comprado en el carrefur o en el alcampo. De esa parte solo debe…   » ver todo el comentario
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angelitoMagno #13 angelitoMagno *
#12 Yo soy autónomo y ahora están todos los autónomos ladrando contra el Verifactu.

Yo, por mi parte, opino que todas las empresas y autónomos deberiamos tener una cuenta auditada por hacienda y que cuando se cobren las facturas se lance una API de algún tipo por la que las retenciones y los IVAs fueran en automático, y nos quitamos las declaraciones trimestrales, ya tendríamos casi todo cuadrado cuando sea la declaración anual, etc.

Pero que se le va a hacer, a la gente les gusta mucho el…   » ver todo el comentario
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UnoYDos #14 UnoYDos
#13 Si, la historia de siempre que acaba en circulo vicioso.
1: Evado impuesto -> decaen los servicios publicos
2: Critico los servicio publicos y utlizo su estado para justificar mi avasión
3: Vuelvo a evadir impuestos ....
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#6 MPPC
#2 Eso ya lo hacen, es el borrador, si estás de acuerdo aceptas y ya está.
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#8 kreator
#6 el borrador puede estar mal y luego te multan
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angelitoMagno #11 angelitoMagno
#8 ¿Te multan? Casi todos los años tengo una discrepancia con Hacienda entre lo que declaro y entre los datos que tiene Hacienda y nunca me han multado. Te mandan una notificación de rectificación para solucionarlo, no una multa. :-|
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#1 Lusco2
Primer aviso?
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