Avisos de Hacienda antes de multarte en la Renta 2025: estos son los que recibes si hay errores en tu declaración de 2026

Hacienda introduce un nuevo sistema de avisos para la Renta 2025 que permite corregir errores sin sanciones inmediatas. Antes de multar, la Agencia Tributaria enviará alertas en los datos fiscales, advertencias en Renta Web si detecta incongruencias mediante algoritmos, y cartas posteriores para facilitar declaraciones complementarias. El objetivo es permitir que el contribuyente rectifique fallos cometidos sin mala fe, evitando inspecciones y multas automáticas incluso si se usó el borrador oficial.