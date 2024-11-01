edición general
Avión de transporte militar ruso An-22 se estrella cerca de Ivanovo con siete personas a bordo (ENG)

Avión de transporte militar ruso An-22 se estrella cerca de Ivanovo con siete personas a bordo (ENG)  

Avión de carga se estrelló durante un vuelo de prueba posterior al mantenimiento. Un avión de transporte militar ruso Antonov An-22 se estrelló con siete personas a bordo en la región de Ivanovo, aproximadamente a 250 kilómetros al noreste de Moscú, el 9 de diciembre. Según el Ministerio de Defensa ruso, el incidente ocurrió durante un vuelo de prueba posterior a las tareas de mantenimiento. La aeronave se estrelló en una zona deshabitada. Viedo: www.youtube.com/watch?v=c-VV1u09Awg

arturios #2 arturios
Por lo que se ve, el mantenimiento no es todo lo bueno que sería necesario...
#3 dakota
mantenimiento minimo y precario.. eso es un fallo estructural grave, para partirse el avión así a saber como estaría la estructura de mal, corrosión o fatiga del metal
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
Se suponía que los habían retirado este mismo año, son aviones con 50 años largos.
platypu #1 platypu *
Hace un año se estrello otro como este en la misma zona aunque no se partio como el del video
www.meneame.net/story/avion-militar-ruso-estrella-15-personas-bordo-re
