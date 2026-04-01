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Un avión militar ruso se estrella en Crimea y mueren sus 29 tripulantes, según medios

Un avión militar ruso se estrella en Crimea y mueren sus 29 tripulantes, según medios

Un avión de transporte del Ejército ruso que estaba sobrevolando la península de Crimea se estrelló en un acantilado, provocando la muerte de los 23 pasajeros y 6 integrantes de la tripulación, según informó la agencia rusa TASS.La agencia, que cita al Ministerio de Defensa ruso y fuentes propias en el lugar de los hechos, asegura que se perdió el contacto con el avión, un An-26, a las 18:00 en hora de Moscú el martes (15:00 GMT) en un vuelo previsto sobre Crimea.

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