Un avión militar mauritano aterriza en un aeródromo sin control policial en Soria y no informa de la identidad de todos los tripulantes

Un avión militar de la Fuerza Aérea de Mauritania aterrizó el pasado 7 de agosto en el aeródromo de Garray, en la provincia de Soria, pese a tratarse de una instalación sin torre de control, sin servicios de emergencia ni presencia de Guardia Civil o Policía Nacional que pudieran garantizar controles fronterizos. Tampoco dispone de personal para reparar aeronaves, lo que ha despertado recelos en las Fuerzas Armadas españolas, que consideran que la operación se realizó al margen de la normativa, según avanza el diario Abc.

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Tercermundista, y no precisamente el avión mauritano
Galero #7 Galero
#1 ¿Distingues un aeródromo de un aeropuerto?
jonolulu #6 jonolulu
Comen torrezno
Gry #3 Gry
fue autorizado a entrar en el país [..] En dicho documento, de 12 páginas, se solicitaba permiso para sobrevolar territorio español y aterrizar en Sevilla con la justificación de someter la aeronave a operaciones de mantenimiento.

Para la próxima que esperen sentados por el permiso. :-P
Connect #4 Connect
Están probando. La semana que viene tenemos al ejército mauritano invadiendo por Soria.
#9 capa5
#4 No sería la primera vez que Soria se ve envuelta en conflictos internacionales.  media
Ihzan #10 Ihzan
La documentación señalaba que a bordo iban tres tripulantes, aunque únicamente se facilitó la identidad de dos de ellos. Curiosamente, ambos eran españoles: M.P., excomandante de Salvamento Marítimo en Canarias hasta marzo de este año, y J.H., antiguo militar vinculado a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR). Los dos cuentan con larga experiencia en este tipo de aviones.

Y donde estan esas 2 personas para que hablen?
#11 tednsi
#10 Me suena a espías españoles. Y el tercero será el jefe.
#5 Leon_Bocanegra
Y mientras, el perro en la Mareta con la pulsera de todo incluido *

Yo creo que habría que poner una pulsera telemática a todos los aviones que se salten las leyes españolas **

* O alguna gilipollez parecida dirán desde la oposición

** O alguna subnormalidad parecida dirá Feijoo
fofito #8 fofito
Aquí la pregunta pertinente es porqué los gestores de aeropuerto no inmovilizaron la aeronave y llamaron inmediatamente a la GC desde el primer momento en el que fueron conscientes de que algo no cuadraba.

Que me lo veo venir...la culpa es de Perro Sánchez y de su corrupto entorno!!
Professor #2 Professor
Esto ya es un pitorreo en toda regla. El Estado se ha derrumbado, nos han vendido.

Es hora de que el pueblo se levante empuñando amenazadoramente antorchas, hoces, y martillos
