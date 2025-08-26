Un avión militar mauritano aterriza en un aeródromo sin control policial en Soria y no informa de la identidad de todos los tripulantes

Un avión militar de la Fuerza Aérea de Mauritania aterrizó el pasado 7 de agosto en el aeródromo de Garray, en la provincia de Soria, pese a tratarse de una instalación sin torre de control, sin servicios de emergencia ni presencia de Guardia Civil o Policía Nacional que pudieran garantizar controles fronterizos. Tampoco dispone de personal para reparar aeronaves, lo que ha despertado recelos en las Fuerzas Armadas españolas, que consideran que la operación se realizó al margen de la normativa, según avanza el diario Abc.