edición general
9 meneos
41 clics

El avión de inteligencia de señales más avanzado de EEUU escanea Cuba de oriente a occidente

El vuelo fue visible a los satélites, lo que envía una señal inequívoca a La Habana de que EEUU está recopilando inteligencia crítica para una hipotética acción futura.

| etiquetas: cuba
7 2 1 K 80 actualidad
12 comentarios
7 2 1 K 80 actualidad
Comentarios destacados:      
powernergia #4 powernergia *
Lo que quieran, claro.

Para eso mandan y además tienen un montón de lameculos a lo largo del mundo diciendo que en Cuba no hay ni embargos ni bloqueos.
Supongo que e dirán que tampoco hay injerencias ni espionajes.
8 K 101
Supercinexin #8 Supercinexin
La única salida que les queda es hacer un referéndum de anexión a España y volver a convertirse en la provincia que jamás debieron dejar de ser. Comunidad Autónoma de Cuba. Y listos, pertenencia instantánea a la Unión Europea, a la OTAN, al Capitalismo Occidental y a todo lo que es bonito y moderno.

El Partido Comunista Cubano podría integrarse en Izquierda Unida.

No sé, lo pongo como idea porque lo otro es directamente acabar Díaz Canel en una Supermax con Maduro.
4 K 55
rutas #2 rutas *
Trump está buscando terrenitos para construir campos de golf en Cuba. El fascista inmobiliario no da puntada sin hilo.
3 K 52
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#2 Si la noticia fuera China o Rusia sobrevolando la costa de USA con sus aviones de inteligencia, seria un escandalo.
Pero como es USA, aquí no pasa nada
1 K 14
#12 soberao *
#7 Y puede que hayan sido los propios americanos los que han filtrado la noticia para meter más presión muy al estilo de Trump que mucho prometer pero luego se raja. Todavía estamos esperando la invasión de Groenlandia y ya está con Cuba.
0 K 16
taSanás #1 taSanás
Con el nivel de tecnología que hay en cuba, probablemente capten morse
2 K 23
Fj_Bs #11 Fj_Bs
#1 han detectado apagones de 12 a 18 horas ...
0 K 7
#5 guillersk
Pues están jodidos los comunistas, si ya empiezan "auscultando el terreno" así tan a calzón quitado.


Supongo que harán un Venezuela 2.0 "o eres mi amigo o van los deltas"

Un plata o plomo de toa la vida
1 K 20
#9 Juantxi
#5 Pero en Cuba no hay petróleo ni recursos naturales abundantes, lo que quieren es adueñarse de sus playas y someter a sus habitantes a serviles en hoteles y casinos, sin salario mínimo ni límite alguno.
2 K 31
Connect #6 Connect
Sin petróleo y sin ayudas, se irán debilitando. No solo a nivel logístico, si no interno. Los mismos cubanos buscarán un cambio. Así que será relativamente fácil meterse en Cuba. Tampoco hay prisa. Ese régimen ya está aislado y tampoco tiene influencia. De hecho podrían dejarlo así meses hasta que cayera solo.

La realidad es que Cuba siempre ha sido dependiente de terceros. Primero de la Unión Soviética, luego cuando cayó lo pasaron realmente mal hasta que llegó Venezuela. Ahora ni Rusia ni…   » ver todo el comentario
0 K 14
#10 soberao *
#6 "La realidad es que Cuba siempre ha sido dependiente de terceros."
Igual que España es dependiente de terceros, ya ves lo bien que le vino a Franco ser "independiente" con su recién estrenada dictadura tras la Segunda Guerra Mundial, en la época de la autarquía. En cuanto pudo le comió los huevos por detrás a americanos, ingleses y a todo el que se ponía a tiro vendiendo el país al mejor postor.
es.wikipedia.org/wiki/Economía_de_España_durante_el_período_de_auta
1 K 19

menéame