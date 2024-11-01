edición general
El avión de combate turco KAAN se enfrenta a una dura realidad: depende del permiso extranjero

El avión furtivo KAAN simboliza algo grande para Ankara: una demostración de ambición nacional y el buque insignia de una industria de defensa cuyas exportaciones han alcanzado máximos históricos en África, Oriente Medio, Asia Central y Europa. Sin embargo, se enfrenta a restricciones muy serias por el hecho de que su motor General Electric F110, fabricado en EEUU requieren licencia de exportación, sobre todo tras las sanciones rusas derivadas de la adquisición por parte turca del sistema antiaéreo ruso S-400

